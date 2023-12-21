Ржавая муть из кранов на Новоселов не понравилась не только жителям, но и прокуратуре

Прокуратура Петербурга
Прокуратура Петербурга проверила качество водоснабжения в одном из домов Невского района города. Были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
Жительница дома 1 по улице Новоселов обратилась в прокуратуру Невского района с жалобой на качество воды: из кранов текла муть ржавого цвета. Ведомство проверило воду, отобранную из спускных устройств в элеваторном узле и стояке квартиры заявительницы. Выяснилось, что ее качество не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, и причина этого — в ненадлежащем содержании и обслуживании систем водоснабжения дома управляющей организацией, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 21 декабря.
В адрес ООО «Жилкомсервис №1 Невского района» внесли представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрении. Устранение нарушений ведомство взяло на контроль.