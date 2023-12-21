В полях под Петербургом нашли двух мертвых мужчин

Полиция и следователи устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 декабря.



Вечером 20 декабря 33-летняя жительница СНТ «Уткина заводь» сообщила в экстренные службы, что её муж с другом катались на снегоходе в полях по бездорожью в окрестностях посёлка имени Свердлова. Они попали в ДТП, разбились и признаков жизни не подают, рассказала женщина.



Правоохранители прибыли на место и действительно нашли двух мёртвых мужчин. Внешних признаков насильственной смерти не выявлено. Оба жили в СНТ «Уткина заводь», одному было 43 года, другому 40. Трупы направлены в морг для установления причин смерти.

