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    Суд арестовал второго подозреваемого в избиении участника СВО в Биржевом переулке

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    Василеостровский районный суд арестовал до 17 февраля 2024 года Рустама Лакашия, подозреваемого в избиении инвалида-участника спецоперации на Украине. Об этом в среду, 20 декабря, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Его дело рассматривали еще вчера, но он почувствовал себя плохо — в суд вызывали скорую помощь. Первого подозреваемого Иракли Мунчава также арестовали до 17 февраля следующего года.

    Как говорится в сообщении пресс-службы судов, их подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

    «Фонтанка» рассказывала, что на 40-летнего мужчину, который шёл с женой по переулку вечером 18 декабря, набросились двое из «Лексуса». Триггером стало замечание о парковке на тротуаре. Судя по видео, лупили кулаками и ногами. Как рассказал участник СВО, вину они не признавали.

    Обвинение в грубом нарушении общественного порядка предъявить не успели. Видео с избиением посмотрел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и поручил сначала доложить, а потом затребовал оперативный отчёт и проверку «на предмет совершения мигрантами публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». В Петербурге дело переквалифицировали на покушение на убийство.

    По нашей информации, у обоих фигурантов российское гражданство.

    Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 20 декабря, обоим фигурантам вменяют возбуждение ненависти по национальному признаку. Дело по 282-й статье УК находится в производстве следственного отдела по Василеостровскому району.

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    Избиение участника СВОСуд
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    Комментарии 3

    Гость20 Дек 2023 в 22:58
    мало дали
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