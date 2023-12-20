Суд арестовал второго подозреваемого в избиении участника СВО в Биржевом переулке

Василеостровский районный суд арестовал до 17 февраля 2024 года Рустама Лакашия, подозреваемого в избиении инвалида-участника спецоперации на Украине. Об этом в среду, 20 декабря, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Его дело рассматривали еще вчера, но он почувствовал себя плохо — в суд вызывали скорую помощь. Первого подозреваемого Иракли Мунчава также арестовали до 17 февраля следующего года.



Как говорится в сообщении пресс-службы судов, их подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).