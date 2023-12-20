Суд арестовал второго подозреваемого в избиении участника СВО в Биржевом переулке

Василеостровский районный суд арестовал до 17 февраля 2024 года Рустама Лакашия, подозреваемого в избиении инвалида-участника спецоперации на Украине. Об этом в среду, 20 декабря, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Его дело рассматривали еще вчера, но он почувствовал себя плохо — в суд вызывали скорую помощь. Первого подозреваемого Иракли Мунчава также арестовали до 17 февраля следующего года.
Как говорится в сообщении пресс-службы судов, их подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
«Фонтанка» рассказывала, что на 40-летнего мужчину, который шёл с женой по переулку вечером 18 декабря, набросились двое из «Лексуса». Триггером стало замечание о парковке на тротуаре. Судя по видео, лупили кулаками и ногами. Как рассказал участник СВО, вину они не признавали.
Обвинение в грубом нарушении общественного порядка предъявить не успели. Видео с избиением посмотрел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и поручил сначала доложить, а потом затребовал оперативный отчёт и проверку «на предмет совершения мигрантами публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». В Петербурге дело переквалифицировали на покушение на убийство.
По нашей информации, у обоих фигурантов российское гражданство.
Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 20 декабря, обоим фигурантам вменяют возбуждение ненависти по национальному признаку. Дело по 282-й статье УК находится в производстве следственного отдела по Василеостровскому району.