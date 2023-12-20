Европейский суд разрешил частному пилоту с гражданством РФ управлять самолетом в ЕС

Свой иск на отмену санкций в отношении частных пилотов, связанных с Россией, направила Екатерина Ислентьева. Она живет в Люксембурге и имеет лицензию на осуществление полетов. При этом у женщины есть российское гражданство. В связи с этим Управление гражданской авиации Люксембурга запретило ей летать как частному пилоту.

Европейский суд общей юрисдикции (EU General Court), несмотря на санкции, разрешил пилоту с двойным гражданством — России и Люксембурга, управлять самолетом в частном порядке.

Ислентьева настаивала на том, чтобы за ней закрепили право использовать свою лицензию в Евросоюзе.

После рассмотрения иска, в своем решении Европейский суд сообщил, что «рассматриваемый запрет не распространяется на заявителя. Этот запрет относится исключительно к экономическому или финансовому контролю за самолетом, а не к контролю, осуществляемому пилотом.»