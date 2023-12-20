Европейский суд разрешил частному пилоту с гражданством РФ управлять самолетом в ЕС

Европейский суд общей юрисдикции (EU General Court), несмотря на санкции, разрешил пилоту с двойным гражданством — России и Люксембурга, управлять самолетом в частном порядке.
Такое решение суд вынес 20 декабря.
Свой иск на отмену санкций в отношении частных пилотов, связанных с Россией, направила Екатерина Ислентьева. Она живет в Люксембурге и имеет лицензию на осуществление полетов. При этом у женщины есть российское гражданство. В связи с этим Управление гражданской авиации Люксембурга запретило ей летать как частному пилоту.
Ислентьева настаивала на том, чтобы за ней закрепили право использовать свою лицензию в Евросоюзе.
После рассмотрения иска, в своем решении Европейский суд сообщил, что «рассматриваемый запрет не распространяется на заявителя. Этот запрет относится исключительно к экономическому или финансовому контролю за самолетом, а не к контролю, осуществляемому пилотом.»
Напомним, с 24 февраля 2022 года всем зарегистрированным в России самолетам запрещено приземляться на территории Евросоюза, взлетать с нее или пролетать над ней. Это же правило применяется к любому воздушному судну, зарегистрированному за пределами РФ, которое принадлежит, зафрахтовано или иным образом контролируется лицом из России.
Европейская комиссия авиационной безопасности (EASA) интерпретировала последний запрет как означающий, что он также не дает любому лицу с российским гражданством летать на частной основе в качестве пилота, поскольку он контролирует, когда и куда летит самолет.