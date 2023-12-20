В Петербурге вынесли приговор главарю знаменитой преступной банды Субботе. Он отправится в колонию особого режима

Суд признал его виновным в бандитизме ( ч. 1 ст. 209 ) и трех эпизодах разбоя ( п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ ). В ходе расследования уголовного дела Суббота признал вину, но пояснил, что у него не было умысла на создание вооруженной группы, он был против оружия и ничего не знал про него.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Якова Субботы, лидера банды, обвиняемого в совершении ряда налетов. Бандиту дали 12 лет в колонии особого режима. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 20 декабря.

Приговором рецидивисту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет . По совокупности приговоров — 12 лет в исправительной колонии особого режима.

Суббота выполнял роль главаря преступной группы из девяти человек. Банда в период с апреля по декабрь 2012 года совершила серию разбойных нападений на граждан и организации, в том числе ювелирные салоны, ряд эпизодов незаконного лишения свободы граждан, грабежей и краж их имущества. В целях конспирации участникам группы дали цифры вместо имен, за Субботой был закреплен номер один, он был Первый.