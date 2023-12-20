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    В Петербурге вынесли приговор главарю знаменитой преступной банды Субботе. Он отправится в колонию особого режима

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    Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Якова Субботы, лидера банды, обвиняемого в совершении ряда налетов. Бандиту дали 12 лет в колонии особого режима. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 20 декабря.

    Суд признал его виновным в бандитизме (ч. 1 ст. 209) и трех эпизодах разбоя (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). В ходе расследования уголовного дела Суббота признал вину, но пояснил, что у него не было умысла на создание вооруженной группы, он был против оружия и ничего не знал про него.

    Приговором рецидивисту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. По совокупности приговоров — 12 лет в исправительной колонии особого режима.

    Суббота выполнял роль главаря преступной группы из девяти человек. Банда в период с апреля по декабрь 2012 года совершила серию разбойных нападений на граждан и организации, в том числе ювелирные салоны, ряд эпизодов незаконного лишения свободы граждан, грабежей и краж их имущества. В целях конспирации участникам группы дали цифры вместо имен, за Субботой был закреплен номер один, он был Первый.

    Подсудимый уже не молод, а его «подвиги» — историческая ретроспектива. Сын портнихи Аллы Пугачевой попал в воры после крупного проигрыша в казино. С тех пор сидел за кражу Евангелия XVI века, скрипки Страдивари, гонорара Филиппа Киркорова, а последний приговор получил в ноябре 2019 года за то, что ворвался с самодельным копьем в дом экс-главы ФТС Андрея Бельянинова и унес 40 тысяч долларов. Наводку на коттедж Суббота получил в колонии, скучно глядя в телевизор, который рассказывал сидельцам об обысках у таможенника и солидных суммах, которые следствию в итоге пришлось Бельянинову вернуть.

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