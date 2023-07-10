Первый из бандитов. Вор Суббота не назвался главарем знаменитой банды, он кивает на «номера два»

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Горсуд в Петербурге начал рассматривать дело о налетах на банки и ювелирный салон бандой из девяти человек. Сами ограбления дают прикурить Оушену с его постоянно растущей компанией, а названный главарем Яков Суббота указал на того, кто легко отделался.



Подсудимый уже не молод, а его «подвиги» — историческая ретроспектива. Сын портнихи Аллы Пугачевой попал в воры после крупного проигрыша в казино. С тех пор сидел за кражу Евангелия XVI века, скрипки Страдивари, гонорара Филиппа Киркорова, а последний приговор получил в ноябре 2019 года за то, что ворвался с самодельным копьем в дом экс-главы ФТС Андрея Бельянинова и унес 40 тысяч долларов. Наводку на коттедж Суббота получил в колонии, скучно глядя в телевизор, который рассказывал сидельцам об обысках у таможенника и солидных суммах, которые следствию в итоге пришлось Бельянинову вернуть.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Банковские налеты под звуки Страдивари В нынешнем заседании Субботе отвели роль главаря банды из девяти человек — в целях конспирации им дали цифры вместо имен, за Субботой был закреплен номер 1. Его подельник, названный гособвинением соучредителем банды, был четвертым — Руслан Мельник, помимо воровства, прославился не толерантным отношением к мигрантам. Вторым числился Виталий Кулигин: после задержания он был разговорчив, пошел на сделку со следствием, получил 8,5 лет и уже в 2018-м вышел из колонии в Псковской области по УДО.



Из монотонно зачитанного прокурором обвинительного заключения при большом желании можно было бы написать сценарий к отечественному аналогу «Друзей Оушена». За бандой несколько разбоев, Субботе вменяют три из 2012 года. Привлекательной целью бандиты сочли ювелирный салон на улице Бабушкина. Благодаря тщательной подготовке, включая прослушку, в день ограбления преступники зашли в квартиру над салоном, слегка поколотили и связали владельца и его гостя, продолбили дырку в полу, пригрозили пистолетом сотрудницам, забрали добра на 14,5 млн рублей и быстро ушли под пожарные сирены — отвлекая внимание от грабежа, в арке горела специально для этого купленная «Газель».

Второй эпизод касается ограбления банка на Московском проспекте. На этот раз в помещение не спрыгивали, а карабкались — лаз был сделан в подвале. Группа мужчин в камуфляже, масках и носках поверх ботинок ворвалась в банк июльским вечером. Пока пара сотрудников лежала на полу, бандиты опустошили сейф и удалились с 7,7 млн рублей на машине, купленной по поддельному паспорту.

Самый не солидный куш получился из банка на Малоохтинском — чуть больше миллиона. При этом подготовка была непростой — аренда квартиры над банком, снова долбежка пола, параллельно слежка за сотрудниками, к которым в день грабежа в квартиру и в загородный дом приехали бандиты, скрутили домочадцев, включая детей, и вытребовали нужные пароли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Reality-схватка сделана в Петербурге Суббота признал вину в полном объеме, но рассказал суду, что часть событий в прокурорском изложении оказалась искажена. Самое главное, что, по его словам, рулил делами вовсе не он, а номер 2, Кулигин. Суббота посетовал, что судят его отдельно от старых приятелей, в противном случае «второму» легко отделаться не удалось бы. «Но теперь уже ничего не изменишь», — грустно, но справедливо поделился мыслями подсудимый.

Все, о чем он попросил суд, это не звать на заседание потерпевших, а просто зачитать их показания — ввиду их возможных эмоциональных переживаний. Судья рассказала Субботе, что отказать потерпевшим в праве присутствовать не имеет никакой возможности.

Суббота один из последних членов банды, который пока еще не услышал приговор. Дмитрий Байдюк в июне 2014 года ушел от конвоя, выбив внутреннюю клетку камеры в машине, да так и не нашелся. Уроженец Львова мог отправиться на родину; во всяком случае, получивший срок за убийство своей возлюбленной историк Соколов, который именно Байдюка считал любовником убитой, просил суд как-то связаться с Украиной, чтобы привезти разыскиваемого почти десять лет наглеца следователям. Алексей Трубников улизнул через слуховое окно чердака при задержании, побегал 10 лет, но все рядом — в апреле прошлого года его поймали в Петербурге возле дома, в котором он и прописан. Его дело в суд пока не передано. Остальные получили реальные сроки.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

