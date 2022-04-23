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    Самая секретная служба ГУ МВД нашла в Петербурге обвиняемого в налёте по сценарию сына портнихи Аллы Пугачёвой

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    1 комментарий

    В Петербурге задержан Алексей Трубников, которого искали по громкому делу высокопрофессиональных налётчиков на банки и ювелирные. Десять лет назад при задержании он улизнул в слуховое окно чердака, повторить трюк ему не дали.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, растянувшуюся на годы погоню накануне закончили сотрудники уголовного розыска и самого «невидимого» подразделения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти — бюро специальных технических мероприятий. Трубникова взяли ночью у двенадцатиэтажки на проспекте Ударников, где он и зарегистрирован.

    Дата почти совпала с юбилеем разбойного нападения на ювелирный сети «585» на улице Бабушкина, участие в котором вменяют задержанному. 20 апреля 2012 года сотрудники магазина готовились к открытию и едва успели отключить сигнализацию, как на них с потолка посыпались неизвестные. Собрали драгоценности на 14 млн рублей и ушли тем же путём через квартиру петербуржца, которого убедили, что люк в полу ему необходим.

    Дальше — серия налётов на банки и ювелирные, откуда преступники выходили мультимиллионерами. Действовали слаженно, словно по инструкции десантно-штурмовой бригады, обходили засады и жертв после себя не оставляли — только работников в стрессе от пережитого.

    По версии следствия, работа в «585» на Бабушкина была дебютом коллектива, натренированного Яковом Субботой. Он сын портнихи, шившей костюмы Алле Пугачёвой, вор-интеллектуал, запомнившийся прессе кражей скрипки Страдивари и ограблением на 6 млн рублей апартаментов генерала ФСБ. За последнее в марте 2015 года он был приговорён к 8 годам 6 месяцам колонии, вышел и в 2019 году получил новый срок за грабёж.

    Его команде, отличившейся в Петербурге, вынесли приговор в июле 2016 года. Суд назначил четверым налётчикам от 9 до 15 лет колонии, строже всех наказали Руслана Мельника, бывшего лидера правой экстремистской группировки Mad Crowd. Ещё двоих приговорили годом ранее. Сбежавшего при задержании Алексея Трубникова, в прошлом которого букет статей о грабежах и кражах, объявили в федеральный розыск и арестовали заочно.

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    Комментарии (1)

    274685532
    Прошу вызвать меня на Суд божий. Хочу быть свидетелем как вы Правого, Совестного и Светлого человека будете судить.
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