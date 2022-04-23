Самая секретная служба ГУ МВД нашла в Петербурге обвиняемого в налёте по сценарию сына портнихи Аллы Пугачёвой

В Петербурге задержан Алексей Трубников, которого искали по громкому делу высокопрофессиональных налётчиков на банки и ювелирные. Десять лет назад при задержании он улизнул в слуховое окно чердака, повторить трюк ему не дали.



Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, растянувшуюся на годы погоню накануне закончили сотрудники уголовного розыска и самого «невидимого» подразделения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти — бюро специальных технических мероприятий. Трубникова взяли ночью у двенадцатиэтажки на проспекте Ударников, где он и зарегистрирован.

Дата почти совпала с юбилеем разбойного нападения на ювелирный сети «585» на улице Бабушкина, участие в котором вменяют задержанному. 20 апреля 2012 года сотрудники магазина готовились к открытию и едва успели отключить сигнализацию, как на них с потолка посыпались неизвестные. Собрали драгоценности на 14 млн рублей и ушли тем же путём через квартиру петербуржца, которого убедили, что люк в полу ему необходим.

