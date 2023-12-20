Японский производитель шин Bridgestone продал российские активы S8 Capital

Bridgestone Europe NV/SA объявила о продаже своих российских активов российскому холдингу S8 Capital. Сделка одобрена регулирующими органами. Соглашение включает шинный завода в Ульяновске и офис продаж в Москве, сообщает 20 декабря пресс-служба Bridgestone с офисом в Брюсселе.

Уточняется, что Bridgestone присутствует в России с 1998 года. В марте прошлого года компания приостановила всю производственную деятельность в России.

В рамках сделки в S8 Capital перейдут около тысячи сотрудников. С момента первого объявления о приостановлении деятельности компании в марте 2022 года Bridgestone продолжала поддерживать своих российских сотрудников, выплачивая им зарплату и льготы в полном объеме. В пресс-службе компании уточнили, что это соответствует политике компании и является признанием вклада ее сотрудников, которые трудились в Bridgestone на протяжении многих лет.