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    Японский производитель шин Bridgestone продал российские активы S8 Capital

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    Bridgestone Europe NV/SA объявила о продаже своих российских активов российскому холдингу S8 Capital. Сделка одобрена регулирующими органами. Соглашение включает шинный завода в Ульяновске и офис продаж в Москве, сообщает 20 декабря пресс-служба Bridgestone с офисом в Брюсселе.

    Уточняется, что Bridgestone присутствует в России с 1998 года. В марте прошлого года компания приостановила всю производственную деятельность в России.

    В рамках сделки в S8 Capital перейдут около тысячи сотрудников. С момента первого объявления о приостановлении деятельности компании в марте 2022 года Bridgestone продолжала поддерживать своих российских сотрудников, выплачивая им зарплату и льготы в полном объеме. В пресс-службе компании уточнили, что это соответствует политике компании и является признанием вклада ее сотрудников, которые трудились в Bridgestone на протяжении многих лет.

    О том, что японский производитель шин Bridgestone рассчитывает уйти из России и продать свои активы, «Фонтанка» писала прошлой осенью. В июне РБК писал, S8 Capital Армена Саркисяна стала претендентом на покупку шинного завода Bridgestone. Покупка оценивается в более чем 7 млрд рублей. Помимо Bridgestone группа S8 Capital уже выкупила шинный завод немецкой компании Continental в Калуге и предприятия российского холдинга «Кордиант» в Ярославле и Омске.

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