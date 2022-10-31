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    Японский производитель шин Bridgestone рассчитывает уйти из России и продать свои активы

    1977
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    Японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя для своих российских активов. Компания планирует в течение нескольких месяцев покинуть Россию. Об этом стало известно 31 октября из пресс-релиза Bridgestone.

    «[Компания] тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса», — сказано в публикации.

    В пресс-релизе уточняется, что более 1000 российских сотрудников компании продолжали получать зарплату и пользоваться льготами после приостановки деятельности в марте.

    Bridgestone приостановила работу завода в Ульяновске и поставки в Россию 18 марта.

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