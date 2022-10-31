Японский производитель шин Bridgestone рассчитывает уйти из России и продать свои активы

Японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя для своих российских активов. Компания планирует в течение нескольких месяцев покинуть Россию. Об этом стало известно 31 октября из пресс-релиза Bridgestone.

«[Компания] тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса», — сказано в публикации.