УФАС по Петербургу оштрафовал банк «Открытие» за рекламу кредитной карты

ПАО Банк «Открытие» получило штраф на 350 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. Соответствующее решение приняло управление Федеральной антимонопольной службы по Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки рекламы кредитной карты от отправителя «Otkritie» было установлено, что в ней не было указано наименование лица, которое оказывает финансовые услуги — этого требует часть 1-я статьи 28 закона о рекламе. Рекламодателем является банк «Открытие». В связи с этим УФАС назначило административное наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.
Ранее ФАС оштрафовала ООО «Яндекс» на 300 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. В объявлении о «пассивном доходе без обучения» не было указано наименование лица, оказывающего финансовые услуги.