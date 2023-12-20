Почти миллион доставили на каршеринге к ТСЖ в центре Петербурга. Полиция нашла, кто его отнял

Двое задержаны по подозрению в ограблении бухгалтера ТСЖ на пороге офиса на улице Жуковского в Петербурге. Наличие 900 тысяч рублей в отобранном пакете едва ли стало для них сюрпризом.



Видео с камер наблюдения 20 декабря опубликовал полицейский главк. В кадр попал момент, когда к офису товарищества 12 декабря подъехал каршеринг, водитель которого передал сотруднице пакет с деньгами. Позже 42-летняя женщина расскажет, что в тот же день его с боем отобрали в парадной. Полиции она описала курьера.



Мужчина с приметным термокоробом также попал на видео. По версии полиции, работал он не один.

