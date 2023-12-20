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    Почти миллион доставили на каршеринге к ТСЖ в центре Петербурга. Полиция нашла, кто его отнял

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    Двое задержаны по подозрению в ограблении бухгалтера ТСЖ на пороге офиса на улице Жуковского в Петербурге. Наличие 900 тысяч рублей в отобранном пакете едва ли стало для них сюрпризом.

    Видео с камер наблюдения 20 декабря опубликовал полицейский главк. В кадр попал момент, когда к офису товарищества 12 декабря подъехал каршеринг, водитель которого передал сотруднице пакет с деньгами. Позже 42-летняя женщина расскажет, что в тот же день его с боем отобрали в парадной. Полиции она описала курьера.

    Мужчина с приметным термокоробом также попал на видео. По версии полиции, работал он не один.

    Петербургская полиция

    Два дня назад у ресторана на проспекте Тореза, 89, был задержан 44-летний работник частного охранного предприятия, в 78-м отделе тогда же оформили 36-летнего электромонтажника. По данным «Фонтанки», оба — соседи по Воронцовскому бульвару в Мурино. Младший был судим за наркотики, старшего начали привлекать ещё по уголовному кодексу РСФСР.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что подозреваемые задержаны на двое суток. По информации «Фонтанки», похищенные деньги у них пока не нашли.

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