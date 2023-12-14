В центре Петербурга курьер отбил у бухгалтера пакет с деньгами. Убегал почти миллионером

Бухгалтер подверглась нападению в офисе ТСЖ в центре Петербурга. Полиция присматривается к носителям жёлтых термокоробов, стало известно «Фонтанке» 14 декабря.



С заявлением в полицию 42-летняя сотрудница обратилась накануне. По её словам, около шести часов вечера 12 декабря в парадной дома на улице Жуковского, где расположен офис ТСЖ, она не разминулась с мужчиной в чёрно-красной куртке. Его интересовал пакет с деньгами, за который незнакомец активно боролся.



Полицейским женщина рассказала, что были похищены 900 тысяч рублей. После случившегося ей пришлось обратиться в травмпункт, где зафиксировали ссадины и ушибы на лице, виске, руке и животе.

