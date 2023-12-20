На дамбе Петербурга перекрыты две полосы и ограничено движение в тоннеле

Ремонтные работы ограничили движение транспорта по дамбе Петербурга. Они ведутся на нескольких участках, в том числе в автомобильном тоннеле.



В среду и четверг, 20 и 21 декабря, в тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга вводятся ограничения по полосам на внутреннем кольце, в транспортном отсеке Невской стороны, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. Там проводят регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

Также с 20 декабря закрыты правая и средняя полосы на 120-м и 117-м километрах внешнего кольца КАД — это водопропускные сооружения В-2 и В-1 соответственно. На участках начались долговременные работы по ремонту деформационных швов. Движение там осуществляется только по левой полосе.