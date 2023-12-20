В школах Петербурга запрещают Telegram и WhatsApp? В Смольном рассказали о переводе учителей и учеников на «Сферум»

Платформу «Сферум» вводят в петербургских школах, чтобы заменить ею иностранные мессенджеры. Об этом «Фонтанке» рассказали родители учеников.



По словам петербуржцев из разных районов города, учителя перестают публиковать информацию об образовательном процессе в родительских чатах в Telegram и WhatsApp. Теперь все общение происходит на платформе «Сферум», которая принадлежит холдингу VK.



В комитете по образованию подтвердили переход на отечественную разработку. «В нашем государстве стоит задача замены западных технологий российскими во всех отраслях, включая интернет-ресурсы и сервисы. Из отечественных по рекомендации Минпросвещения и Минцифры выбрана платформа «Сферум», так как она гарантирует безопасность, работоспособность и стабильность», — отметила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

