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    В школах Петербурга запрещают Telegram и WhatsApp? В Смольном рассказали о переводе учителей и учеников на «Сферум»

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    Платформу «Сферум» вводят в петербургских школах, чтобы заменить ею иностранные мессенджеры. Об этом «Фонтанке» рассказали родители учеников.

    По словам петербуржцев из разных районов города, учителя перестают публиковать информацию об образовательном процессе в родительских чатах в Telegram и WhatsApp. Теперь все общение происходит на платформе «Сферум», которая принадлежит холдингу VK.

    В комитете по образованию подтвердили переход на отечественную разработку. «В нашем государстве стоит задача замены западных технологий российскими во всех отраслях, включая интернет-ресурсы и сервисы. Из отечественных по рекомендации Минпросвещения и Минцифры выбрана платформа «Сферум», так как она гарантирует безопасность, работоспособность и стабильность», — отметила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

    Подробнее о «Сферуме» и почему платформе не доверяют родители, читайте в материале «Фонтанки».

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