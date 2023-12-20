«Свалка» на севере КАД собирает пробку

Массовое ДТП собирает пробку на внешнем кольце КАД Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», утром 20 декабря, около 8 часов, поступала информация о ДТП на 10-м километре внешнего кольца КАД. Там столкнулись четыре легковых автомобиля. Никто не пострадал. Оказались занята первая и переходно-скоростная полосы. По данным «Яндекс.Карт», длина затора составляет около 2,8 километра.
«Свалка» на КАД без каршера не обошлась, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».