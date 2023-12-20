Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма приняла Генассамблея ООН. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе в сфере законодательной области и в сфере образования «в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека». Авторы резолюции осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма.
Также документ призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации.
Кроме того, принятая декларация осуждают использование образовательных материалов, которые пропагандируют расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
За российскую резолюцию проголосовали 118 стран, воздержались 14. Против выступили 49 государств, в том числе США, Великобритания, Украина, Франция, Финляндия, Грузия и другие.