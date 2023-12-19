Полиция Петербурга вводит практику еженедельных рейдов. Проверять будут мигрантов, общепит и водителей

Петербургская полиция каждую неделю будет проводить профилактические рейды для проверки соблюдения миграционного законодательства, законов в сфере общепита и правил дорожного движения. Первый прошел в минувшие выходные, итог — больше тысячи протоколов на мигрантов, тысячи литров нелегального спиртного и сотни нарушителей ПДД.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В первую очередь полицейские проверяли места компактного проживания иностранцев, предприятия общественного питания и торговые площадки, которые привлекают иностранную рабочую силу, рассказали 19 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Всего проверили почти 5 тысяч мигрантов из стран ближнего зарубежья, половину из них доставили в отделы полиции для разбирательства. Выяснилось, что более 1000 иностранцев находились в России с нарушением миграционного законодательства. На них составили административные протоколы. После расследования тех, кто совершил самые грубые нарушения, поместят в центр содержания иностранцев, а затем выдворят из России с запретом на въезд.
В ходе рейдов 295 человек были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртного или появление в пьяном виде в общественных местах. Параллельно полицейские проверили более 600 заведений, кафе, баров и ресторанов, где изъяли более 3,5 тысячи литров нелегального спиртного. А сотрудники ГИБДД выявили и привлекли к административной ответственности более 400 водителей, нарушивших ПДД, 119 из них оказались гражданами других стран.