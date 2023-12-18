ФАС назвала разумную наценку для торговых сетей по долгосрочным контрактам на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что считает разумной наценку по долгосрочным контрактам на яйцо уровнем в 5% на срок до полутора месяцев. Речь идет о торговых сетях, сообщил глава службы Максим Шаскольский.



Также в ФАС сообщили, что не ждут повторения ситуации с ростом цен на яйцо в других товарах, пишет 18 декабря «Коммерсантъ».



Ранее ФАС России возбудила дела в отношении компаний — производителей куриных яиц «по признакам картельного соглашения». Им грозят оборотные штрафы.

