ФАС назвала разумную наценку для торговых сетей по долгосрочным контрактам на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что считает разумной наценку по долгосрочным контрактам на яйцо уровнем в
Также в ФАС сообщили, что не ждут повторения ситуации с ростом цен на яйцо в других товарах, пишет 18 декабря «Коммерсантъ».
Ранее ФАС России возбудила дела в отношении компаний — производителей куриных яиц «по признакам картельного соглашения». Им грозят оборотные штрафы.
Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское», которые с сентября 2023 года допустили рост оптово-отпускных цен до
Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика». С начала июня по октябрь 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до
14 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции подтвердил
С начала года яйца в целом по России выросли в цене уже на