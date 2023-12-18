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    ФАС назвала разумную наценку для торговых сетей по долгосрочным контрактам на яйца

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что считает разумной наценку по долгосрочным контрактам на яйцо уровнем в 5% на срок до полутора месяцев. Речь идет о торговых сетях, сообщил глава службы Максим Шаскольский.

    Также в ФАС сообщили, что не ждут повторения ситуации с ростом цен на яйцо в других товарах, пишет 18 декабря «Коммерсантъ».

    Ранее ФАС России возбудила дела в отношении компаний — производителей куриных яиц «по признакам картельного соглашения». Им грозят оборотные штрафы.

    Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское», которые с сентября 2023 года допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц.

    Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика». С начала июня по октябрь 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%.

    14 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции подтвердил 40-процентный и более рост цен на курятину и яйца. Глава государства отметил, что спрос на яйца увеличился в связи с ростом доходов, поскольку это доступный белок. Объемы производства, по его словам, не поспели за спросом, а также вовремя не открыли импорт в должном объеме.

    С начала года яйца в целом по России выросли в цене уже на 46,2%, следует из опубликованных недавно данных Росстата, при общей инфляции за этот период 6,9%.

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