В Петербурге водитель автобуса спас человека, который застрял в горящем автомобиле

Трагедией могло закончиться ДТП в Петербурге. Водитель автобуса спас человека, автомобиль которого загорелся. Об этом сообщает комитет по транспорту в понедельник, 18 декабря.
«Фонтанка.ру»
Поздно вечером 11 декабря водитель высаживал пассажиров из автобуса на остановке на Ивановской улице, когда сзади в него въехал автомобиль KIA. Из-за удара в машине сработали подушки безопасности, а в моторном отсеке произошло возгорание. При этом водитель легковушки оставался внутри.
Водитель автобуса быстро среагировал. Он отъехал от горящего авто, вывел пассажиров из автобуса, достал огнетушитель и начал тушить легковушку. Таким образом огонь был ликвидирован еще до приезда пожарных. Водитель автобуса также вызвал на место сотрудников ГИБДД и скорую. ДТП обошлось без пострадавших.
Как рассказали в комитете по транспорту, водитель автобуса уже семь лет работает у перевозчика «Вест-Сервис». Руководство компании поблагодарило мужчину за смелость и решительность и наградило памятными подарками. Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев поручил объявить водителю благодарность.