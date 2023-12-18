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    В Ленобласти разыграли сцену из «Слова пацана» и отрезали мочку уха деревенскому жителю

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    Уголовное дело о разбое возбуждено после инцидента в Бокситогорском районе Ленобласти. В деревне Заречье неизвестные связали местного жителя и поиздевались над ним. Все ради выгоды. Подробности 18 декабря рассказали в ГУ МВД.

    Накануне утром в районную полицию позвонили и сообщили о связанном избитом человеке в деревне Заречье. Прибывшие на место сотрудники обнаружили на месте 57-летнего мужчину. С ранением левого бедра, ушибами и частичной ампутацией мочки уха его госпитализировали.

    Потерпевший рассказал, что утром трое неизвестных напали на него в Пикалево, посадили в «Фольксваген» и увезли в лес у Заречья. Там его били, резали и в конце-концов отобрали 10 тысяч рублей, золотое кольцо, мобильный телефон и ключи от квартиры и гаража. Один из нападавших поехал обшаривать жилье, а после его возвращения избитого мужчину бросили в лесу. Полиция уже ищет разбойников.

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