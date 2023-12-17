«Шоу обещает быть эпичным». Магнитная буря спровоцировала северное сияние, за ним охотятся под Петербургом

Лазурные всполохи раскрасили небо во Всеволожском районе Ленобласти вечером 17 декабря. Северное сияние сегодня смогут наблюдать жители и более южных широт.
Снимками яркого природного явления с «Фонтанкой» поделился читатель Владимир. Сияние он снял в деревне Рохма — это всего 18 км от города на север по «Сортавале».
В телеграм-канале охотников за северным сиянием сообщается, что сегодня «танцующее» небо смогут наблюдать и южнее.
«Сияет в Ленобласти над головой, а это значит, что сияние может быть видно и на более южных широтах. Сегодня задача каждого охотника — найти менее облачное место вдали от засветок и насладиться небесным шоу. Оно обещает быть эпичным», — говорится в сообщении.
Сияние спровоцировано сильной вспышкой на солнце, за которой последовала магнитная буря и, как спецэффект, северное сияние.