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    «Шоу обещает быть эпичным». Магнитная буря спровоцировала северное сияние, за ним охотятся под Петербургом

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    Фото: читатель «Фонтанки» Владимир
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    Лазурные всполохи раскрасили небо во Всеволожском районе Ленобласти вечером 17 декабря. Северное сияние сегодня смогут наблюдать жители и более южных широт.

    Снимками яркого природного явления с «Фонтанкой» поделился читатель Владимир. Сияние он снял в деревне Рохма — это всего 18 км от города на север по «Сортавале».

    В телеграм-канале охотников за северным сиянием сообщается, что сегодня «танцующее» небо смогут наблюдать и южнее.

    «Сияет в Ленобласти над головой, а это значит, что сияние может быть видно и на более южных широтах. Сегодня задача каждого охотника — найти менее облачное место вдали от засветок и насладиться небесным шоу. Оно обещает быть эпичным», — говорится в сообщении.

    Сияние спровоцировано сильной вспышкой на солнце, за которой последовала магнитная буря и, как спецэффект, северное сияние.

    Фото: читатель «Фонтанки» Владимир

    © Фонтанка.Ру

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