Илон Маск ответил на вопрос, существуют ли инопланетяне

Доказательств существования инопланетян не существует, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск на публичном мероприятии в Риме в субботу, 16 декабря. Он предположил, что сознание крайне редкое во вселенной явление.



«Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был «где инопланетяне?» Одним из объяснений будет сказать, что сознание — очень редкая вещь. Я не видел доказательств существования инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание — это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла», — цитирует Илона Маска РИА Новости.

