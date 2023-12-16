    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, южн

    762мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur98.42

    Илон Маск ответил на вопрос, существуют ли инопланетяне

    811
    4 комментария

    Доказательств существования инопланетян не существует, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск на публичном мероприятии в Риме в субботу, 16 декабря. Он предположил, что сознание крайне редкое во вселенной явление.

    «Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был «где инопланетяне?» Одним из объяснений будет сказать, что сознание — очень редкая вещь. Я не видел доказательств существования инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание — это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла», — цитирует Илона Маска РИА Новости.

    Он выразил убеждение, что человечество должно стать особым видом, превратившись в межзвездную цивилизацию, особенно в случае, если с планетой что-то случится. Ранее Маск уже говорил о необходимости трансформации человечества в «космическую цивилизацию», чтобы стать обитателями множества планет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Илон МаскИнопланетяне
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    28021595316 Дек 2023 в 18:42
    Такую глупость сказать. Они повсюду. Зевс - это инопланетянин и т. д. 19.04.2023 под Киевом сбили безобидный инопл. корабль, замучали в США пилота.
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 18:37
    доказательств их отсутствия не имеется.
    у них планы агрессивные в отношении инопланетян.
    всё что надо знать о индусах американских.
    они боятся, что инопланетяне могут оказаться сильнее чем они,
    и сделают их своими колниями.
    инопланетянофобия.

    а инопланетяне есть.
    а кто считает иначе - лжец.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close