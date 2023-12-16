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    В Петербурге задержали гражданина Белоруссии, который уклонялся от службы в армии

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    11 комментариев

    Накануне в Петербурге полиция задержала 25-летнего гражданина Белоруссии, который находился в межгосударственном розыске за уклонение от службы в армии. Об этом в субботу, 16 декабря, стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, молодой человек состоит на учёте в Оршанском военкомате, 30 марта 2023 года он не явился по повестке для прохождения службы по призыву. В начале мая мужчина приехал в Санкт-Петербург с целью работы. Гражданин соседней страны находился в России легально, с регистрацией в Красном Селе.

    В августе Оршанское РУВД Республики Беларусь инициировало розыск. Сведения о задержанном переданы в прокуратуру Адмиралтейского района Петербурга и в Белоруссию.

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    Уклонение от армииРеспублика Беларусь
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    Комментарии 11

    Гость16 Дек 2023 в 15:06
    Все верно,винтите беларусов,завозите таджиков
    +0−0
    28101417216 Дек 2023 в 14:04
    Вот и дали винтовки, чтоб мы защищали монарха. А скоро посадят нас в танк, вперед за любимый Сбербанк.
    +1−0
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