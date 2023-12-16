В Петербурге задержали гражданина Белоруссии, который уклонялся от службы в армии

Накануне в Петербурге полиция задержала 25-летнего гражданина Белоруссии, который находился в межгосударственном розыске за уклонение от службы в армии. Об этом в субботу, 16 декабря, стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, молодой человек состоит на учёте в Оршанском военкомате, 30 марта 2023 года он не явился по повестке для прохождения службы по призыву. В начале мая мужчина приехал в Санкт-Петербург с целью работы. Гражданин соседней страны находился в России легально, с регистрацией в Красном Селе.