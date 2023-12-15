Директора ЧОПа, фирма которого охраняла брянскую гимназию, освободили под залог

Брянский областной суд освободил под залог генерального директора частного охранного предприятия (ЧОП) «Агентство Экскалибур» Сергея Поддубного, отвечающего за безопасность в брянской гимназии, где прогремела стрельба. Об этом сообщил ТАСС пятницу, 15 декабря.

За него внесут залог в размере 1,5 млн рублей вместо содержания в СИЗО.

Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Также в ходе заседания изменили меру пресечения замдиректора учебного учреждения. Ей вынесли запрет определенных действий — организация безопасности лишь частично входила в ее обязанности.