Директора ЧОПа, фирма которого охраняла брянскую гимназию, освободили под залог

Брянский областной суд освободил под залог генерального директора частного охранного предприятия (ЧОП) «Агентство Экскалибур» Сергея Поддубного, отвечающего за безопасность в брянской гимназии, где прогремела стрельба. Об этом сообщил ТАСС пятницу, 15 декабря.
За него внесут залог в размере 1,5 млн рублей вместо содержания в СИЗО.
Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Также в ходе заседания изменили меру пресечения замдиректора учебного учреждения. Ей вынесли запрет определенных действий — организация безопасности лишь частично входила в ее обязанности.
Ранее из СИЗО под домашний арест отправили женщину, которая работала охранником в гимназии. Ее отправили под домашний арест. Трагедия в брянской гимназии № 5 произошла утром 7 декабря. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу, одна девочка погибла (не считая самой стрелявшей). По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), а также по статье о халатности. Сотрудники прокуратуры установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия № 5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии.