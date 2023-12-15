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    Директора ЧОПа, фирма которого охраняла брянскую гимназию, освободили под залог

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    5 комментариев

    Брянский областной суд освободил под залог генерального директора частного охранного предприятия (ЧОП) «Агентство Экскалибур» Сергея Поддубного, отвечающего за безопасность в брянской гимназии, где прогремела стрельба. Об этом сообщил ТАСС пятницу, 15 декабря.

    За него внесут залог в размере 1,5 млн рублей вместо содержания в СИЗО.

    Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Также в ходе заседания изменили меру пресечения замдиректора учебного учреждения. Ей вынесли запрет определенных действий — организация безопасности лишь частично входила в ее обязанности.

    Ранее из СИЗО под домашний арест отправили женщину, которая работала охранником в гимназии. Ее отправили под домашний арест. Трагедия в брянской гимназии № 5 произошла утром 7 декабря. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу, одна девочка погибла (не считая самой стрелявшей). По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), а также по статье о халатности. Сотрудники прокуратуры установили, что утром 7 декабря металлодетектор на входе в МБОУ «Гимназия № 5» города Брянска был убран, хотя фактически имелся в наличии.

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    БрянскСтрельба
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    Комментарии 5

    prosto korsak15 Дек 2023 в 17:20
    Чоп - это город в Закарпатье. Или деревянная затычка.
    +0−0
    Су Люк Ын15 Дек 2023 в 16:56
    недобрая Новость для всех Нас и Наших деток!
    +2−0
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