Мощнейшая за 6 лет вспышка произошла на Солнце: как это отразится на нас

На Солнце произошла крупнейшая вспышка. Как сообщает центр погоды «Фобос», последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и солнечно-земной физики, солнечный взрыв продолжался около 25 минут.

— Потоки рентгеновского излучения, уже пришедшие к Земле, составили более 100 Вт на квадратный километр. Это означает, что событие классифицировано как вспышка высшего балла X. Точный балл события, измеренный приборами, составил X2.8. Таким образом, солнечный взрыв перекрыл предыдущий рекорд этого года, зарегистрированный еще 17 февраля, — заявили в лаборатории.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии отмечают, что в ближайшие дни на Солнце возможно сохранение высокой вспышечной активности, но уточняют, что влияние взрыва на Землю маловероятно — сектор распространения выброса вещества указывает на то, что солнечные массы либо не затронут планету, либо до нее дойдут внешние области выброса, не способные оказать сильное воздействие.

«В то же время так как солнечное вещество по своей природе представляет собой газ, то возможно расширение газового облака во время движения. По этой причине окончательный прогноз пока не сформирован. Можно лишь утверждать, что основные объемы солнечного вещества совершенно точно пройдут мимо нас».



В «Фобосе» говорят, что из-за солнечной вспышки на Земле вероятны магнитные бури.



«Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу», — говорится в сообщении.

