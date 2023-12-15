В тоннеле дамбы Петербурга на несколько дней ограничат движение транспорта

На петербургской дамбе во второй половине декабря ограничат проезд по автомобильному тоннелю. Там запланированы регламентные и ремонтно-восстановительные работы.



С 18 по 21 декабря в автомобильном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга введут ограничения движения по полосам, сообщает 15 декабря пресс-служба Дирекции КЗС. 18 и 19 декабря будет ограничен проезд по внешнему кольцу КАД — в транспортном отсеке Финской стороны, а 20 и 21 декабря — на внутреннем кольце (Невская сторона).

Также для ввода и вывода подъемной техники могут останавливать движение перед въездом в тоннель. Перекрытия, по регламенту, продлятся не дольше 7–10 минут.