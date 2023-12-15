Австрия разблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России, передает 15 декабря ТАСС со ссылкой на источник на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС. При этом уточняется, что новый пакет еще формально не утвержден.

Напомним, 14 декабря агентство Reuters сообщило, что Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International из украинского черного списка «спонсоров войны» в обмен на подписание новых санкций Евросоюза против РФ.

Ранее Венгрия добилась от Украины исключения из черного списка банка OTP. Эксперты считают, что это подтолкнуло Raiffeisen Bank International добиваться аналогичного решения на политическом уровне.

