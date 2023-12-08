Бельгийский премьер Де Кроо: ЕС закроет дорогу алмазам из России

В 12-й пакет санкций Евросоюза против России войдет запрет на импорт российских алмазов. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
«Пакет санкций <…> подготовлен. К ряду важнейших его элементов относится запрет [на продажу] российских алмазов на рынках стран "Большой семерки"», — сказал Де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной началу председательства Бельгии в Совете ЕС.
Как уточняет ТАСС, еще 6 декабря страны G7 сообщили, что введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта — и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах.
Напомним, глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель анонсировал 12-й пакет антироссийских санкций 13 ноября. Он заявил, что ограничительные меры будут включать расширение черного списка, санкции против алмазов, ужесточение потолка цен на нефть, а также меры против обхода ранее введенных санкций.
Как ранее сообщало в пятницу ТАСС, председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випул Шах выразил обеспокоенность из-за введения странами G7 ограничений на импорт добытых и обработанных российских алмазов.
О стремительном падении стоимости камней сообщило агентство Bloomberg 12 ноября. Ситуация на рынке вынудила крупнейших производителей идти на «отчаянные шаги», чтобы удержать уровень цен и не допустить большего замедления потребительского спроса. С начала года оптовая цена бриллиантов упала на 20 процентов. Неограненных камней — на 35 процентов.
На этом фоне в ноябре российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА и вовсе объявила о временном прекращении продажи камней.