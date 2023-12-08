Бельгийский премьер Де Кроо: ЕС закроет дорогу алмазам из России

В 12-й пакет санкций Евросоюза против России войдет запрет на импорт российских алмазов. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«Пакет санкций <…> подготовлен. К ряду важнейших его элементов относится запрет [на продажу] российских алмазов на рынках стран "Большой семерки"», — сказал Де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной началу председательства Бельгии в Совете ЕС.



Как уточняет ТАСС, еще 6 декабря страны G7 сообщили, что введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта — и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах.

