Bloomberg: крупнейшие производители алмазов предпринимают «отчаянные шаги» для удержания цен

Стремительное падение стоимости алмазов вынуждает крупнейших производителей идти на «отчаянные шаги» для того, чтобы удержать уровень цен и не допустить большего замедления потребительского спроса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
С начала года оптовая цена бриллиантов упала на 20 процентов. Не ограненных камней — на 35 процентов.
В связи с этим, крупнейшие производители вынуждены проявлять гибкость при продажах. В частности, корпорация De Beers меняет стратегию. Если раньше покупатели тщательно отбирались и вынуждены были соглашаться на определенные условия, прописанные в контрактах, сейчас ограничения снимаются.
При этом, при ожидаемой прибыли в 400 — 500 миллионов долларов, в ходе последних торгов корпорация смогла заработать лишь 80 миллионов. Это один из худших результатов с начала публикации статистики торгов в 2016 году. Сравнимый показатель был достигнут лишь в первые дни пандемии коронавируса.
На этом фоне российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА и вовсе объявила о прекращении продажи камней. Пока на 2 месяца.
В результате предпринятых шагов падение стоимости алмазов прекратилось. Bloomberg отмечает, что и De Beers, и АЛРОСА уже шли на сокращение предложения и послабления для покупателей. Однако в данной ситуации необычно то, насколько быстро и масштабно действуют обе компании.