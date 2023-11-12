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    Bloomberg: крупнейшие производители алмазов предпринимают «отчаянные шаги» для удержания цен

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    Стремительное падение стоимости алмазов вынуждает крупнейших производителей идти на «отчаянные шаги» для того, чтобы удержать уровень цен и не допустить большего замедления потребительского спроса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

    С начала года оптовая цена бриллиантов упала на 20 процентов. Не ограненных камней — на 35 процентов.

    В связи с этим, крупнейшие производители вынуждены проявлять гибкость при продажах. В частности, корпорация De Beers меняет стратегию. Если раньше покупатели тщательно отбирались и вынуждены были соглашаться на определенные условия, прописанные в контрактах, сейчас ограничения снимаются.

    При этом, при ожидаемой прибыли в 400 — 500 миллионов долларов, в ходе последних торгов корпорация смогла заработать лишь 80 миллионов. Это один из худших результатов с начала публикации статистики торгов в 2016 году. Сравнимый показатель был достигнут лишь в первые дни пандемии коронавируса.

    На этом фоне российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА и вовсе объявила о прекращении продажи камней. Пока на 2 месяца.

    В результате предпринятых шагов падение стоимости алмазов прекратилось. Bloomberg отмечает, что и De Beers, и АЛРОСА уже шли на сокращение предложения и послабления для покупателей. Однако в данной ситуации необычно то, насколько быстро и масштабно действуют обе компании.

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