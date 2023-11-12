Bloomberg: крупнейшие производители алмазов предпринимают «отчаянные шаги» для удержания цен

Стремительное падение стоимости алмазов вынуждает крупнейших производителей идти на «отчаянные шаги» для того, чтобы удержать уровень цен и не допустить большего замедления потребительского спроса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



С начала года оптовая цена бриллиантов упала на 20 процентов. Не ограненных камней — на 35 процентов.



В связи с этим, крупнейшие производители вынуждены проявлять гибкость при продажах. В частности, корпорация De Beers меняет стратегию. Если раньше покупатели тщательно отбирались и вынуждены были соглашаться на определенные условия, прописанные в контрактах, сейчас ограничения снимаются.

