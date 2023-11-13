Боррель: в 12-й пакет санкций против России войдут ограничения на алмазы и нефть

Двенадцатый пакет санкций против России представит на утверждение Еврокомиссия. Новый пакет будет внесен в Совет Евросоюза 15 ноября, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД 13 ноября.



По словам Борреля, ограничительные меры будут включать расширение черного списка, санкции против алмазов, ужесточение потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций, пишет ТАСС.



Пакет должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии, после чего его внесут в Совет ЕС.

