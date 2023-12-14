    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    763мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.67eur97.74

    Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

    2520
    17 комментариев

    Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International из украинского черного списка «спонсоров войны» в обмен на подписание новых санкций Евросоюза против РФ, передает 14 декабря Reuters со ссылкой на источники.

    По данным агентства, этот демарш подтверждает отказ Вены выводить из РФ российскую часть бизнеса банковской группы, чего ранее добивался Киев.

    Аналитики отмечают, что ранее Венгрия добилась от Украины исключения из черного списка банка OTP, это подтолкнуло Raiffeisen Bank International добиваться аналогичного решения на политическом уровне.

    «Райффайзен» — единственная австрийская компания в списке. В августе австрийская группа RBI сдвинула сроки выделения своего российского бизнеса с конца сентября на конец 2023 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Австрия
    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close