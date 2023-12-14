Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International из украинского черного списка «спонсоров войны» в обмен на подписание новых санкций Евросоюза против РФ, передает 14 декабря Reuters со ссылкой на источники.



По данным агентства, этот демарш подтверждает отказ Вены выводить из РФ российскую часть бизнеса банковской группы, чего ранее добивался Киев.

Аналитики отмечают, что ранее Венгрия добилась от Украины исключения из черного списка банка OTP, это подтолкнуло Raiffeisen Bank International добиваться аналогичного решения на политическом уровне.

