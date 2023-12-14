    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    763мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.67eur97.74

    Правительство Великобритании ужесточило санкции против России

    1428
    15 комментариев

    Великобритания вводит эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения, сообщает 14 декабря правительство Соединенного Королевства.

    Английские власти издали два подзаконных акта, которые дополнительно ужесточают санкции против России.

    Первый документ сокращает экспорт британских товаров в РФ, в том числе деталей машин и электронных компонентов. Второй запрещает импорт в Великобританию российских алмазов с 1 января 2024 года. В будущем правительство планирует запретить и услуги, связанные с импортом российских металлов.

    Как уточняет РИА Новости, в релизе отмечается, что новые санкции Британии затрагивают 70 миллионов фунтов стерлингов (более 87,5 миллиона долларов) потенциального британского экспорта в Россию и 67 миллионов фунтов (около 84 миллионов долларов) импорта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Санкции против России
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close