Правительство Великобритании ужесточило санкции против России

Великобритания вводит эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения, сообщает 14 декабря правительство Соединенного Королевства.



Английские власти издали два подзаконных акта, которые дополнительно ужесточают санкции против России.



Первый документ сокращает экспорт британских товаров в РФ, в том числе деталей машин и электронных компонентов. Второй запрещает импорт в Великобританию российских алмазов с 1 января 2024 года. В будущем правительство планирует запретить и услуги, связанные с импортом российских металлов.



Как уточняет РИА Новости, в релизе отмечается, что новые санкции Британии затрагивают 70 миллионов фунтов стерлингов (более 87,5 миллиона долларов) потенциального британского экспорта в Россию и 67 миллионов фунтов (около 84 миллионов долларов) импорта.

