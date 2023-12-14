«К магнитной буре приготовиться!» На Солнце произошла самая сильная вспышка за шесть лет

На Солнце отмечена сильная вспышка, таких не было 6 лет , сообщает 14 декабря в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Рекордную вспышку зафиксировали около 20.00 мск. Как уточняет Леус, интенсивность ее составила Х2,8 .

«Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году. Добавлю, что сегодняшней сильной вспышке предшествовали две вспышки среднего уровня М5,8 в 10 часов 44 минуты и М2,3 в 16 часов 48 минут», — написал Леус.

Как отмечают ученые, такие события на Солнце часто становятся предвестниками магнитных бурь. Ближайшие ожидаются в пятницу и субботу, сообщает Gismeteo. Сейчас в магнитном поле фиксируются «небольшие возмущения».