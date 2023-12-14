«К магнитной буре приготовиться!» На Солнце произошла самая сильная вспышка за шесть лет

На Солнце отмечена сильная вспышка, таких не было
Рекордную вспышку зафиксировали около 20.00 мск. Как уточняет Леус, интенсивность ее составила
«Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году. Добавлю, что сегодняшней сильной вспышке предшествовали две вспышки среднего уровня
Как отмечают ученые, такие события на Солнце часто становятся предвестниками магнитных бурь. Ближайшие ожидаются в пятницу и субботу, сообщает Gismeteo. Сейчас в магнитном поле фиксируются «небольшие возмущения».