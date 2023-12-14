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    Пенсионерка, пожаловавшаяся на дорогие яйца: я до последнего готова говорить, что Путин должен быть президентом

    2003
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    Пенсионерка из Краснодара Ирина Акопова задала президенту России Владимиру Путину вопрос о подорожании яиц. Ее обращение было показано на прямой линии с гражданами 14 декабря. В разговоре с ленинградским порталом 47news женщина призналась, что поначалу приняла референтов-организаторов из Кремля за мошенников.

    Ирина Александровна рассказала, что в Краснодаре куриные яйца подорожали до 180–220 рублей за десяток. Она также отметила, что в регионе есть свои птицефабрики, но высокий ценник она обнаружила на турецких яйцах.

    Женщина призналась, что в свое время у нее было 350 кур, петухи и павлины. Сейчас у нее два фазана, две курицы, семь кошек и собачка. Пенсионерка любит животных, относится к ним как к людям.

    От президента она ждала лишь одну реакцию — чтобы подешевели яйца. И не только они. «Хлеб, например, идёшь покупать. Был 42 рубля, а стал 58. Я же сама бывший торговый работник. А тут макароны подорожали, мука подорожала», — посетовала Ирина Акопова.

    Свое обращение к президенту женщина сняла не сразу. Поначалу она написала на сайт, затем ей перезвонили референты из Кремля, которых она приняла за мошенников. Но после того, как с ними пообщался сын Ирины Александровны, оказалось, что организаторы настоящие. «Потом запись сделали. Минуту говорила, но этого мало. Надо минимум минуты три выделять», — считает пенсионерка.

    К слову, женщина, как и многие другие пожилые люди в России, сталкивалась с телефонными мошенниками. Так, ей звонили с номера +1 954, предупреждали, что на нее якобы возбуждено уголовное дело. «Я говорю ему: «Слышь, ты других разводи». Набрала 112», — рассказала Ирина Александровна.

    Несмотря на высокие цены на ряд товаров, женщина продолжает поддерживать Владимира Путина. «Я до последнего вздоха готова говорить, что Путин должен быть президентом и никому это место не отдавать», — заявила Ирина Акопова. Иначе страну распродадут, уверена россиянка. В конце диалога с журналистом женщина сказала, что хорошо понимает Владимира Владимировича и ей его жалко.

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    Владимир ПутинПрямая линияВыросли цены на яйца
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