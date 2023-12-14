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    Боевые действия

    Путин назвал количество российских военных в зоне СВО

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    В зоне военной операции на Украине находится группировка численностью 617 тысяч человек. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

    «Протяженность линии соприкосновения — свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находится группировка 617 тысяч человек», — сказал Путин.

    Ранее глава государства раскрыл, что в зоне спецоперации находится 244 тысячи мобилизованных. За год набрали почти полмиллиона контрактников. Новая волна мобилизации, по мнению президента, сейчас не нужна.

    За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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