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    Минимальная корзина продуктов на месяц в Петербурге стоит 6 455,6 рубля. А есть регион, где больше 15 тысяч

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    Минимальная месячная корзина продуктов на одного человека в России, согласно сообщению Руспродсоюза от 14 декабря, стоит 5 803,4 рубля. Это средняя цена на ноябрь, по сравнению с ноябрем 2022 года она выросла на 5,3%. В корзину входят 33 наименования продуктов: мясо, рыба, хлеб, овощи, молочные продукты, яйца, мука, крупы, сахар и т.д.

    В разных регионах стоимость корзины разная. Причём разброс весьма велик. В Петербурге она стоит 6 455,6 рубля, в Москве — 6 992,6 рубля. Дороже всего на Чукотке (15 184,6 рубля) и в Магаданской области (10 380,9 рубля). Дешевле всего в Белгородской области (4 783,9 рубля) и в Мордовии (4 795,2 рубля).

    По данным Росстата, в минувшем ноябре продовольственные товары подорожали на 7,21% по сравнению с ноябрем 2022 года, напоминает ТАСС.

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    Комментарии 28

    Гость14 Дек 2023 в 14:38
    спаси и помилуй
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