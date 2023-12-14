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    Сугроб спас девушку, упавшую с пятого этажа. В НИИ имени Джанелидзе рассказали, что с ней

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    Молодая женщина выпала с высоты пятого этажа после употребления психотропных веществ и выжила. Её спасло то, что она упала в сугроб, а затем попала в руки профессионалов шоковой операционной НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Историю её лечения больница рассказывает 14 декабря в своём телеграм-канале.

    После падения женщину доставили в центр экстренной медицины НИИ. Там ей сделали рентген левого бедра и голени, СКТ головы, шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, груди и таза. Диагностировали перелом бедра со смещением, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, сочетанную травму головы и конечностей, а также кататравму — обширные разнотипные повреждения, которые человек получает при падении с высоты. Кроме того, от воздействия психотропных веществ у женщины развилась токсическая энцефалопатия. Ей провели множество процедур и большую операцию на бедре.

    «Состояние пострадавшей стабилизировано, и она продолжает лечение в отделении», — отмечают в НИИ Скорой помощи.

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    ДжанелидзеУпала с высоты
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