В Финляндии намечается крупнейшая забастовка профсоюзов: встанут транспорт, почта, промышленность

Финские профсоюзы 14 декабря объявили крупнейшую забастовку: остановятся поезда, развоз почты, прервут работу электростанции, комбинаты, центры распределения торговых сетей и другие организации, сообщает РИА Новости.
Акция организована Центральным объединением профсоюзов Финляндии SAK, которое включает в себя множество профсоюзов из разных отраслей. Принять участие решили Профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности (АКТ), Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto), Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL, Профсоюз работников почты, логистики и курьеров (PAU), Центральная организация профсоюзов работников с высшим образованием AKAVA, Центральная ассоциация сотрудников STTK и другие организации.
Они выступают против программы нового кабмина, которая, по мнению SAK, ухудшит положение трудящихся. Программа, в частности, включает упрощение увольнений, запрет забастовок, пенсионную реформу, нововведения в области здравоохранения, страхования и борьбы с безработицей.