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    В Финляндии намечается крупнейшая забастовка профсоюзов: встанут транспорт, почта, промышленность

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    Финские профсоюзы 14 декабря объявили крупнейшую забастовку: остановятся поезда, развоз почты, прервут работу электростанции, комбинаты, центры распределения торговых сетей и другие организации, сообщает РИА Новости.

    Акция организована Центральным объединением профсоюзов Финляндии SAK, которое включает в себя множество профсоюзов из разных отраслей. Принять участие решили Профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности (АКТ), Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto), Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL, Профсоюз работников почты, логистики и курьеров (PAU), Центральная организация профсоюзов работников с высшим образованием AKAVA, Центральная ассоциация сотрудников STTK и другие организации.

    Они выступают против программы нового кабмина, которая, по мнению SAK, ухудшит положение трудящихся. Программа, в частности, включает упрощение увольнений, запрет забастовок, пенсионную реформу, нововведения в области здравоохранения, страхования и борьбы с безработицей.

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    ФинляндияЗабастовкаПрофсоюзы
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