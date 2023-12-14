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    МВД РФ объявило в розыск главу украинского ГУР Буданова

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    1 комментарий

    МВД России объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Он обвиняется в терроризме, но статья, по которой ведется розыск, не указывается.

    «Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — цитирует РИА Новости публикацию.

    Российская ФСБ в октябре 2022 года заявила, что ГУР и его руководитель ответственны за организацию теракта, совершённого 8 октября на Крымском мосту. По этому делу были арестованы пять человек в Симферополе и трое в Москве. 21 апреля 2023 года СК РФ заочно предъявил Буданову обвинение в причастности к теракту по четырем статьям УК:

    • часть 1 статьи 205.4 («Создание террористического сообщества»),
    • часть 1 статьи 30 и пункт «а» части 2 статьи 205 («Попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору»),
    • часть 3 статьи 222 («Незаконное приобретение оружия группой лиц»),
    • часть 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц»).

    Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова на два месяца (срок исчисляется с момента задержания на российской территории или экстрадиции на территорию России). 3 октября СК предъявил ему и другим украинским военачальникам заочное обвинение за организацию атак беспилотников на территории РФ с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го. Кроме того, Буданов неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на известных россиян. В конце ноября, по данным СМИ, с отравлением тяжелыми металлами в больницу попала его жена Марианна Буданова.

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    Комментарии 1

    Гость14 Дек 2023 в 08:31
    Люблю такие новости по утрам.
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