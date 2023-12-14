МВД РФ объявило в розыск главу украинского ГУР Буданова

МВД России объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Он обвиняется в терроризме, но статья, по которой ведется розыск, не указывается.



«Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — цитирует РИА Новости публикацию.



Российская ФСБ в октябре 2022 года заявила, что ГУР и его руководитель ответственны за организацию теракта, совершённого 8 октября на Крымском мосту. По этому делу были арестованы пять человек в Симферополе и трое в Москве. 21 апреля 2023 года СК РФ заочно предъявил Буданову обвинение в причастности к теракту по четырем статьям УК:

