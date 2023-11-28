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    Украинские СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Украины Кирилла Буданова

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    С отравлением тяжелыми металлами в больницу попала жена начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна Буданова. Об этом 28 ноября пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

    По данным источника в украинской разведке, женщину госпитализировали после длительного ухудшения состояния здоровья. Сейчас курс лечения уже подходит к концу.

    Что касается веществ, которыми отравилась Марианна Буданова, то они не используются ни в быту, ни в военном деле, что может означать целенаправленную попытку отравления конкретного человека, отмечает издание. Уточняется, что в связи с вероятной попыткой убийства жены начальника ГУР начато расследование.

    Ранее Кирилл Буданов рассказывал журналистам, что его жена постоянно проживает вместе с ним в его кабинете, хотя она не работает в ГУР минобороны, отмечает ТАСС.

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