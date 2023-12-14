Пожар в Апраксином дворе ликвидирован. Его тушили 11 часов

Пожар в Апраксином дворе, который начался 13 декабря в 19:46, ликвидирован в 6:49 14 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу. В 0:17 была дана локализация, в 2:24 ликвидировали открытое горение.
Сообщение о возгорании в корпусе 41 дома 28–30 по Садовой улице поступило вчера вечером в 19:46. Это склад на территории знаменитого вещевого рынка. По сведениям «Фонтанки», там хранилось постельное белье. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, горела обстановка на втором этаже трехэтажного здания. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек. В 19:53 пожару был дан дополнительный номер 1БИС. Огонь охватил в общей сложности 150 квадратных метров. «Фонтанка» показывала, как тушили здание. От МЧС работали 8 единиц техники и 36 человек личного состава.
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«Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.