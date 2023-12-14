Беглов разрешил писать ему ВКонтакте

Губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил горожанам писать ему личные сообщения ВКонтакте, соответствующий пост появился на его личной странице в соцсети вечером в среду, 13 декабря.
Градоначальник отметил, что вынужден был закрыть «личку» для приема сообщений «по техническим причинам» несколько дней назад. Однако теперь работа сервиса восстановлена.
«И вы снова можете направлять вопросы и пожелания мне в личку», — написал Беглов.
Он отметил, что не оставит без внимания ни одно из сообщений, которые получил ранее, и вместе с Центром управления регионом обработает их вручную.
Только за один час петербуржцы успели накидать под постом несколько десятков обращений. Губернатора попросили поставить на перекрестке Гороховой и Мойки светофор, разместить рядом со школой №358 еще одну спортивную коробку, убрать снежную гору возле дома 113к1 по проспекту Энгельса. А еще отметили, что было бы неплохо губернатору завести канал на видеохостинге, и каждый месяц снимать отчеты о решенных проблемах.