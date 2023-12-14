Беглов разрешил писать ему ВКонтакте

Губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил горожанам писать ему личные сообщения ВКонтакте, соответствующий пост появился на его личной странице в соцсети вечером в среду, 13 декабря.



Градоначальник отметил, что вынужден был закрыть «личку» для приема сообщений «по техническим причинам» несколько дней назад. Однако теперь работа сервиса восстановлена.

«И вы снова можете направлять вопросы и пожелания мне в личку», — написал Беглов.

Он отметил, что не оставит без внимания ни одно из сообщений, которые получил ранее, и вместе с Центром управления регионом обработает их вручную.