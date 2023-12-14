    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    763мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.67eur97.74

    Трассу «Сортавала» ночью перекроют между Скотным и Агалатово

    242
    обсудить
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Монтажные работы в ночь с 14 на 15 декабря временно перекроют движение по федеральной трассе А-121 «Сортавала». Речь идет об участке в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района Ленобласти.

    С 0:10 до 0:30 будет закрыт проезд по «Сортавале» в сторону Приозерска на 14-м километре автодороги, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение в сторону Петербурга в это же время будет осуществляться, как обычно, по двум полосам.

    На участке будут монтировать металлическую П-образную опору над проезжей частью. Работы ведет ООО «ПрофИнженерСтрой». На время перекрытия движения привлекут машины прикрытия. Встречные полосы в этом месте разделяет барьерное ограждение.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Ленинградская областьПерекрытия движенияТрасса А-121 Сортавала
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close