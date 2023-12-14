Трассу «Сортавала» ночью перекроют между Скотным и Агалатово

Монтажные работы в ночь с 14 на 15 декабря временно перекроют движение по федеральной трассе А-121 «Сортавала». Речь идет об участке в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района Ленобласти.

С 0:10 до 0:30 будет закрыт проезд по «Сортавале» в сторону Приозерска на 14-м километре автодороги, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение в сторону Петербурга в это же время будет осуществляться, как обычно, по двум полосам.