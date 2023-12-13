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    Пивоварам предложили добровольно заплатить скрытые налоги и спать спокойно

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    Федеральная налоговая служба России предложила производителям пива добровольно подать уточненные налоговые декларации и заплатить налоги, которых недосчитался бюджет из-за применения игроками отрасли схем скрытого производства, 13 декабря узнали «Ведомости» на совещании представителей ФНС и пивоваров.

    Скрытые схемы раскрыли, когда анализировали деятельность нескольких предприятий, рассказал заместитель руководителя ФНС РФ Дмитрий Сатин. Выяснилось, что одни пивовары закупали повышенные объемы солода и хмеля, хотя производство загружалось не в полную силу, а другие заявляли, что производят безалкогольные напитки, но при этом не закупали специальное сырье, тару и этикетки для них.

    В ответ на призыв заплатить налоги и спать спокойно производители пива предложили ввести минимальную розничную цену на пиво, и тогда будет невозможно продавать его по ценам, не включающим в себя акциз.

    Ещё пивовары заявили, что необходимо ввести дифференцированный акциз на пиво и пивные напитки в зависимости от технологии и сырья, как это сделали с натуральными винами.

    В середине октября комитет по экономической политике Госдумы направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой ввести государственное регулирование цен на пиво, сидр и медовуху.

    Сейчас в России регулируются цены на водку, бренди, коньяк, ликероводочную продукцию и все что крепче 28%, а с 1 января 2023 года установили минимальную розничную цену — 239 руб. за 0,75 л — на игристые вина.

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    ФНС РоссииПивовары
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