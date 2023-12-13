Россиянке удалили ком червей, который образовался у нее в печени

Операцию по удалению гигантской кисты эхинококка (вид ленточных червей) из печени успешно перенесла 19-летняя девушка. Об этом 13 декабря сообщили в Республиканской клинической больнице Татарстана.
Несколько месяцев назад девушка пожаловалась на сильные боли в животе. Во время обследования врачи обнаружили в ее печени огромную кисту размером 20 на 15 см, в которой обитали паразиты.
Врачи сначала назначили девушке курс лекарственной терапии, чтобы убить паразитов. А затем провели операцию, в ходе которой удалили кисту и часть печени, пораженную паразитами. Операция прошла успешно, сейчас девушка чувствует себя хорошо.
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