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    Россиянке удалили ком червей, который образовался у нее в печени

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    Операцию по удалению гигантской кисты эхинококка (вид ленточных червей) из печени успешно перенесла 19-летняя девушка. Об этом 13 декабря сообщили в Республиканской клинической больнице Татарстана.

    Несколько месяцев назад девушка пожаловалась на сильные боли в животе. Во время обследования врачи обнаружили в ее печени огромную кисту размером 20 на 15 см, в которой обитали паразиты.

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    Врачи сначала назначили девушке курс лекарственной терапии, чтобы убить паразитов. А затем провели операцию, в ходе которой удалили кисту и часть печени, пораженную паразитами. Операция прошла успешно, сейчас девушка чувствует себя хорошо.

    Ранее «Фонтанка» писала, как врачи спасли рукодельницу из Чувашии. Девушка шила, взяла иглу в рот и нечаянно ее проглотила.

    Фото:
    РКБ Татарстана
    Фото:
    РКБ Татарстана

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