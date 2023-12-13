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    Медведев пообещал молодежи нескучное будущее

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    Замглавы Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке партии рассказал молодым участникам, что их будущее не будет скучным. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает РИА Новости.

    «Будущего никто не знает, это правда, но в чем вы точно не сомневайтесь — ваше будущее не будет скучным», — сказал Медведев.

    Также председатель партии обратился к молодежи и заявил, что именно они в будущем будут принимать решения, которые будут важны для судьбы России.

    «Мы с вами обязаны отстоять нашу тысячелетнюю историю, не дать пустить под откос труды поколений людей», — заявил Медведев.

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