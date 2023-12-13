Сотрудники полиции установили и составили два протокола на водителя «КИА», который поставил машину на трамвайных путях, чтобы справить нужду.
Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, наряд ГИБДД выехал к дому 69 по Среднему проспекту после заявки от пешехода, сообщившего о пьяном за рулем. Мужчина стал очевидцем странного перформанса. «КИА» встала на трамвайных путях, из нее вышел водитель и стал справлять нужду на снег. Пешеход, увидев состояние водителя, с трудом державшегося на ногах, попросил его больше не садиться за руль. Инцидент попал на видео.
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Автомобиль к обочине перепарковала женщина.
По предварительной информации, к прибывшим сотрудникам полиции водитель вышел нетвердо, от него пахло алкоголем. Но он уверял, что встал на трамвайных путях потому, что почувствовал себя плохо. В предъявленных для установления личности документах было написано, что он работает главным бухгалтером Санкт-Петербургской академии СК.
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по двум статьям: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Простой трамваев составил 10 минут.
После этого мужчина, так и не оставив автограф на протоколе, уехал на такси.