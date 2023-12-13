Сотрудники полиции установили и составили два протокола на водителя «КИА», который поставил машину на трамвайных путях, чтобы справить нужду.



Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, наряд ГИБДД выехал к дому 69 по Среднему проспекту после заявки от пешехода, сообщившего о пьяном за рулем. Мужчина стал очевидцем странного перформанса. «КИА» встала на трамвайных путях, из нее вышел водитель и стал справлять нужду на снег. Пешеход, увидев состояние водителя, с трудом державшегося на ногах, попросил его больше не садиться за руль. Инцидент попал на видео.