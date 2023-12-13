В России впервые лишили гражданства за преступление

В Москве вынесли решение о прекращении российского гражданства за совершенные преступления. Это произошло впервые после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ от 26 октября.



Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России 13 декабря, у двоих приезжих мужчин 31 и 33 лет, принятых в российское гражданство, изъяли паспорта после привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Так, у одного из них было обнаружено и изъято 19 свертков с наркотическим средством общей массой 36,32 грамма. У второго нашли 1 сверток с запрещенным веществом массой около 3 граммов.