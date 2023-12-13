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    В России впервые лишили гражданства за преступление

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    В Москве вынесли решение о прекращении российского гражданства за совершенные преступления. Это произошло впервые после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ от 26 октября.

    Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России 13 декабря, у двоих приезжих мужчин 31 и 33 лет, принятых в российское гражданство, изъяли паспорта после привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

    Так, у одного из них было обнаружено и изъято 19 свертков с наркотическим средством общей массой 36,32 грамма. У второго нашли 1 сверток с запрещенным веществом массой около 3 граммов.

    «В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты», — говорится в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о выдворении из страны семьи подростков, которые снежками забросали Вечный огонь в Красном Селе. Как выяснилось в ходе разбирательств, граждане Узбекистана находились на территории России, не оформив все необходимые документы.

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