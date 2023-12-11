Подростков, потушивших Вечный огонь в Красном Селе, депортируют из России вместе с родителями

Семьи подростков, которые снежками забросали Вечный огонь в Красном Селе, находились на территории России, не оформив все необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 декабря.
«В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ. По факту произошедшего инцидента материалы полицейской проверки, а также сами подростки и их родители переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», — добавили в полиции.
Вечный огонь в Красном Селе погас вечером 10 декабря. У мемориала проводили время трое подростков-иностранцев. Один из них снежком погасил пламя. Полицейские сначала установили двоих школьников — братьев, приехавших в Петербург из Узбекистана. Их опросили и передали родителям. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предположил, что причиной инцидента могло стать отсутствие воспитания и понимания ценностных ориентиров страны.