Подростков, потушивших Вечный огонь в Красном Селе, депортируют из России вместе с родителями

Семьи подростков, которые снежками забросали Вечный огонь в Красном Селе, находились на территории России, не оформив все необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 декабря.



«В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ. По факту произошедшего инцидента материалы полицейской проверки, а также сами подростки и их родители переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», — добавили в полиции.