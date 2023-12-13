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    Власти Крыма заявили, что аэропорт в Симферополе пока не возобновит работу

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    В Крыму позитивно оценили вероятное возобновление работы аэропорта в Краснодаре после тестового полета 15 декабря, указав, что жителям и гостям региона будет проще добираться до полуострова. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале 13 декабря.

    Аксенов добавил, что открывать международный аэропорт в Симферополе пока не планируют из соображений безопасности.

    Пока нет информации о возобновлении полетов в аэропорту Платов в Ростовской области, а также в Геленджике и Анапе, сообщили РИА Новости официальные представители воздушных гаваней.

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